Двое мужчин погибли при пожаре в частном доме в Краснодарском крае

Тела двоюродных братьев обнаружили в сгоревшем доме в Апшеронском районе в ночь на 20 января.

Пожар произошел ночью в доме на улице Октябрьской. Соседи вызвали спасателей. Прибывшие пожарные локализовали возгорание, после чего в помещении обнаружили тела двух мужчин. Личности погибших установили, это 45-летний собственник дома и его 40-летний брат.

По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания в проводке холодильника. Место происшествия осмотрел следователь. По факту гибели двух человек проводится доследственная проверка, назначено проведение судебно-медицинских экспертиз, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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