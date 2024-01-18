Магазин игрушек и хозтоваров сгорел дотла в Каневском районе

Пожар произошел днем 17 января на улице Первомайской в станице Челбасской.

Сообщение поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона в 13:49. По прибытии на место спасатели установили, что загорелось одноэтажное здание на площади 250 кв. м.

В 14:37 возгорание локализовали на той же площади, в 15:20 ликвидировали открытое горение. В 15:50 пожар полностью потушили.

Пострадавших нет, эвакуацию не проводили. На месте работали 12 человек и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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