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Магазин игрушек и хозтоваров сгорел дотла в Каневском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/magazin-igrushek-i-hoztovarov-sgorel-dotla-v-kanevskom-rajone
Магазин игрушек и хозтоваров сгорел дотла в Каневском районе
Фото t.me/chp_krd

Пожар произошел днем 17 января на улице Первомайской в станице Челбасской.

Сообщение поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона в 13:49. По прибытии на место спасатели установили, что загорелось одноэтажное здание на площади 250 кв. м.

В 14:37 возгорание локализовали на той же площади, в 15:20 ликвидировали открытое горение. В 15:50 пожар полностью потушили.

Пострадавших нет, эвакуацию не проводили. На месте работали 12 человек и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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