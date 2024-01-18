Кровля здания частной клиники загорелась в Армавире

Пожар произошел вечером 17 января на улице Ленина.

Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы. По их словам, что в здании находится частная стоматологическая клиника. На кадрах видно, что огонь охватил часть кровли и дымоход строения.

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру Армавирского пожарно-спасательного гарнизона в 20:22. Спасатели прибыли на место через 5 минут и установили, что загорелась кровля частного жилого дома на площади 60 кв. м.

В 20:31 возгорание локализовали на той же площади, в 20:43 — ликвидировали открытое горение. В 20:53 пожар полностью потушили.

Погибших и пострадавших нет. На месте работали 11 человек и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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