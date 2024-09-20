Пожилая пара пропала во время прогулки по лесу в Геленджике

В полицию Геленджика 19 сентября поступило сообщение о том, что пропали мужчина и женщина в возрасте 85 и 73 лет, которые приехали на отдых из Москвы.

По предварительным данным, в последний раз камеры видеонаблюдения зафиксировали пожилую пару, когда они выходили с пляжа в хуторе Бетта и направлялись в сторону лесного массива.

Женщина была одета в темный сарафан с рисунком, на мужчине были черные шорты и синяя клетчатая рубашка.

В настоящее время полиция приводит оперативно-розыскные мероприятия для установления местонахождения пенсионеров. Граждан, обладающих информацией о том, где могут находиться пожилые люди, просят сообщить об этом по телефону 102, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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