Полиция Кубани нашла без вести пропавшую 15-летнюю девочку из Подмосковья

Девушку-подростка, которую полторы недели искали в Сочи, обнаружили в Усть-Лабинском районе. Об этом стало известно утром 15 сентября.

Последний раз перед исчезновением девочку видели дома в Московской области 6 сентября, после чего она ушла в школу и больше не вернулась. Позже полиция установила, что школьница уехала из города, и предположила, что она отправилась в Сочи.

Однако на курорте девушки не оказалось, ее обнаружили в станице Новолабинской Усть-Лабинского района.

Выяснилось, что девочка поругалась с родителями и решила поехать к своей сверстнице на Кубань. С новой подругой школьница познакомилась в интернете. У нее она гостила все эти дни, пока ее искали.

«Предварительно установлено, что никаких противоправных деяний в отношении нее и ей самой не совершено. Сейчас девочка находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Усть-Лабинска», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В ближайшее время сотрудники полиции Кубани передадут подростка ее законным представителям.

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