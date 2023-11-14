Пенсионерка заблудилась и провела сутки в холодном лесу под Горячим Ключом

Утром 13 ноября 75-летняя жительница Краснодара пошла собирать грибы в районе 10 км автодороги Горячий Ключ — Хадыженск, но потерялась и не смогла самостоятельно выйти из леса.

В 19:00 информацию о заблудившейся грибнице передали спасателям. Ее искали всю ночь, но не смогли найти. Поиски продолжили утром 14 ноября. Пожилую женщину удалось обнаружить днем в лесу под Горячим Ключом. Ее искали 43 человека и 11 единиц техники.

Пенсионерке потребовалась помощь медиков. Спасатели вынесли ее из леса на носилках и передали бригаде скорой помощи. Грибницу отвезли в больницу, сообщает пресс-служба администрации Горячего Ключа.

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