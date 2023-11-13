Отставшая от группы туристка полночи провела в горах Абинского района

Утром 12 ноября незарегистрированная группа туристов отправилась в поход к дольменам в районе поселка Синегорск.

Одна из участниц похода отстала от группы и заблудилась в горах. К концу светового дня она так и не смогла выйти на тропу. Походники обратились за помощью в службу спасения.

На поиски заблудившейся туристки отправились спасатели, полицейские и добровольцы. Женщину удалось найти около 3:00 в лесу.

Ее вывели в безопасное место и передали сотрудникам полиции. Помощь медиков ей не потребовалась, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

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