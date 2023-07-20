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Пожилая бездомная женщина сильно обожгла руки при пожаре в заброшенном доме в Туапсинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pozhilaya-bezdomnaya-zhenshhina-silno-obozhgla-ruki-pri-pozhare-v-zabroshennom-dome-v-tuapsinskom-rajone
Пожилая бездомная женщина сильно обожгла руки при пожаре в заброшенном доме в Туапсинском районе
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Возгорание произошло накануне в горном селе Гунайка Четвертая.

Огонь вспыхнул в заброшенном доме. В этом момент в нем находились мужчина и женщина без определенного места жительства.

В момент возгорания они успели выйти из горящего дома, но женщина вскоре вернулась в него, чтобы забрать свои вещи. В этот момент она сильно обожгла руки. Пожар в доме потушили спасатели.

Пострадавшую 63-летнюю женщину доставили в больницу в Туапсе с ожогами 2 и 3 степени, пишет газета «Туапсинские вести».

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