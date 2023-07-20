Пожилая бездомная женщина сильно обожгла руки при пожаре в заброшенном доме в Туапсинском районе
Происшествия
20.07.2023 17:44
Возгорание произошло накануне в горном селе Гунайка Четвертая.
Огонь вспыхнул в заброшенном доме. В этом момент в нем находились мужчина и женщина без определенного места жительства.
В момент возгорания они успели выйти из горящего дома, но женщина вскоре вернулась в него, чтобы забрать свои вещи. В этот момент она сильно обожгла руки. Пожар в доме потушили спасатели.
Пострадавшую 63-летнюю женщину доставили в больницу в Туапсе с ожогами 2 и 3 степени, пишет газета «Туапсинские вести».
Читайте также: четверо сотрудников завода в Краснодарском крае получили сильные ожоги из-за сбоя оборудования. Нештатная ситуация произошла 5 июля в станице Павловской на территории ООО «Грин Рей Кубань».