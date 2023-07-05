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Четверо сотрудников завода в Краснодарском крае получили сильные ожоги из-за сбоя оборудования

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chetvero-sotrudnikov-zavoda-v-krasnodarskom-krae-poluchili-silnejshie-ozhogi-iz-za-sboya-oborudovaniya
Четверо сотрудников завода в Краснодарском крае получили сильные ожоги из-за сбоя оборудования
Фото пресс-службы прокуратуры Краснодарского края

Нештатная ситуация произошла 5 июля в станице Павловской на территории ООО «Грин Рей Кубань».

На автоклаве, предназначенном для промышленной консервации пищевых продуктов, произошел сбой. В результате четыре сотрудника предприятия получили сильные ожоги. Трое из них находятся в тяжелом состоянии в реанимации Павловской ЦРБ.

По факту травмирования людей на заводе «Грин Рей Кубань» прокуратура организовала проверку. Правоохранители дадут правовую оценку соблюдения требований по охране труда на предприятии, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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