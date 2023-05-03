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Пожарные ликвидировали открытое горение на нефтебазе в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pozharnye-likvidirovali-otkrytoe-gorenie-na-neftebaze-v-krasnodarskom-krae?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Пожарные ликвидировали открытое горение на нефтебазе в Краснодарском крае
Видео канала «Кубань 24»

Резервуар с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района загорелся утром 3 мая. Объем горящего топлива составил 20 тыс. куб. метров. Площадь пожара — 1,2 тыс. кв. метров.

Ликвидацией возгорания на территории нефтяной базы занимаются 188 человек, 51 единица техники и 5 пожарных поездов. В результате происшествия никто не пострадал. Губернатор Краснодарского края взял ситуацию с ЧП в Темрюкском районе под личный контроль.

В 20:15 на предприятии в Волне ликвидировали открытое горение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

«Ликвидировали открытое горение резервуара с нефтепродуктами. Еще раз благодарю пожарных и МЧС за работу!», — написал в Telegram губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Читайте также: момент предположительной атаки беспилотников на нефтебазу в Краснодарском крае попал на видео.

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