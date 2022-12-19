Пожарные более 5 часов тушили пожар в одном из хостелов Краснодара

Сообщение о возгорании в трехэтажном административном здании на улице Индустриальной поступило в МЧС 18 декабря в 20:25.

В 22:30 огонь локализовали на площади 400 кв. м. Ликвидировать открытое горение удалось в 23:22.

Полностью пожар потушили в 1:50. В ликвидации огня принимали участие 91 человек и 21 единица техники, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», во время пожара в Краснодаре из хостела эвакуировали 30 человек.