Пожарную сигнализацию будут тестировать весь сентябрь в тоннелях Сочи

В ближайшие дни на внутригородской магистрали А-148 пройдут комплексные испытания систем жизнеобеспечения тоннелей.

Так, 13, 16, 17, 18 и 19 сентября на Дублере Курортного проспекта будет раздаваться пожарная сигнализация и громкоговорящее оповещение. Это тестовые сигналы, на которые водителям не стоит обращать внимание.

«Просим жителей Сочи относиться к сигналам тревоги в районе порталов тоннелей спокойно», — говорится в сообщении.

Такие мероприятия являются стандартными и необходимыми, сообщает пресс-служба ФКУ «Черноморье».

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