Мэр Сочи: противооползневые работы в Дагомысе и Волковке завершат до конца года

Речь об участке, где прошлой осенью сошел грунт, и пришлось временно приостановить движение транспорта, рассказал глава города-курорта Андрей Прошунин.

Мэр Сочи обсудил с заместителями, подрядчиками и местными жителями этапы и график укрепления оползневого участка, где сейчас действует режим ЧС. Подготовительные работы для бурения свай уже завершили и на место доставили все необходимые материалы.

«Уже работают буровые установки. Построим две подпорные стены протяженностью 240 и 120 м. Как только они будут готовы, и мы полностью будем уверены в безопасности, снова запустим 146-й и 154-й автобусы по привычному для горожан маршруту», — написал Андрей Прошунин в Telegram.

Кроме того, противооползневые работы проводят на улице Армавирской, где на правом берегу реки Западный Дагомыс после осадков в 2022 году сошел сель. Здесь построят подпорную стену протяженностью 155 м.

«Треть свай уже установили, всего их будет 177. К декабрю остановим разрушение берега и снизим риск подтоплений для территории с жилыми домами», — отметил глава Сочи.

Прошунин добавил, что всего в городе насчитывается порядка 700 оползневых точек. Все эти участки находятся под наблюдением специалистов для обеспечения безопасности местных жителей.

Работы по укреплению оползневых участков на улицах Армавирской и Космической мэр поручил завершить до конца текущего года, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в конце ноября 2023 года из-за оползня перекрыли дорогу в Сочи. Движение автомобилей временно приостановили на улице Космической в районе школы № 81.