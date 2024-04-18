Пожар в ЖК «Фонтаны» в Краснодаре произошел во время монтажа кровли

Власти Краснодара сообщили обстоятельства возникновения возгорания на крыше строящегося ЖК «Фонтаны».

«Возгорание произошло во время проведения работ по монтажу наплавляемой кровли. Сразу была вызвана пожарная бригада, которая прибыла на место происшествия в кратчайшие сроки. ССК — компания застройщика оказала помощь пожарным, провела все необходимые мероприятия по локализации участка возгорания и очистке территории вокруг литера от людей», — сообщает МЦУ Краснодара в Telegram.

Возгорание оперативно устранили, пострадавших нет.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о возгорании на крыше строящегося 24-этажного дома на улице Воронежской поступило в МЧС 18 апреля в 14:29. В 15:32 пожар локализовали, в 16:42 — полностью ликвидировали. В МЧС сообщили, что на крыше дома загорелся битум и стройматериалы на площади около 90 кв. м. Местные жители сообщили, что видели несколько мощных взрывов.