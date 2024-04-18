Крыша строящегося ЖК «Фонтаны» горит в Краснодаре

Сообщение о возгорании в жилом комплексе на улице Воронежской поступили в МЧС 18 апреля в 14:29.

Подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 14:38 прибыли на место и установили, что загорелась крыша строящегося 24-этажного дома.

Позже выяснилось, что горит битум и строительный материал на площади около 90 кв. м. В тушении пожара участвуют 11 спасателей и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В прокуратуре Краснодарского края по факту возгорания кровли в строящемся доме ЖК «Фонтаны» начали проводить проверку.

«Пожар произошел в строящемся, не заселенном людьми доме. Пострадавших нет. Причины пожара в настоящее время выясняются», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам местных жителей в соцсетях, перед пожаром раздался громкий хлопок.

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