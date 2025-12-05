Logo
Пожар в Туапсе уничтожил гараж и автомобиль, пожарные спасли кота

Происшествия
Пожар в Туапсе уничтожил гараж и автомобиль, пожарные спасли кота
Скриншот видео телеканала «Кубань 24»

Сообщение о пожаре на улице Богдана Хмельницкого поступило диспетчеру 4 декабря в 20:54.

По прибытии пожарные установили, что горит гараж на площади 40 кв. м. Огонь удалось потушить за полчаса, однако пожар полностью уничтожил двухярусный гараж и припаркованный рядом автомобиль.

Погибших и пострадавших нет.  Пожарным удалось спасти местного любимца — кота. Пушистый лишь немного испугался, но не пострадал.

Эксперты испытательной лаборатории МЧС занимаются выяснением причин возникновения пожара.

Читайте также: задымление на кухне ресторана Bellini в центре Краснодара испугало прохожих. Прибывшие на место пожарные установили, что в ресторане произошло короткое замыкание вытяжки без последующего горения. 

