Пожар в плавнях площадью 270 кв. метров произошел в Каневском районе

Сообщение о возгорании камыша на улице заречной в станице Стародеревянковской поступило диспетчеру Каневского пожарно-спасательного гарнизона 1 сентября в 20:29.

Пожарные в 20:38 прибыли на место и установили, что произошло возгорание камыша на площади 270 кв. м. В 20:39 пожар локализовали, в 21:40 — ликвидировали.

К ликвидации пожара привлекли 6 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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