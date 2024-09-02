Мусор загорелся на площади 100 кв. метров в Ейске

Сообщение о возгорании на пустыре на улице Шмидта поступило диспетчеру Ейского пожарно-спасательного гарнизона 1 сентября в 20:56.

Пожарные прибыли на место и установили, что загорелся мусор на площади 100 кв. м. В 21:03 пожар локализовали, в 21:10 —ликвидировали открытое горение. В 21:53 огонь полностью потушили.

В ликвидации возгорания участвовали 6 человек личного состава и 1 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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