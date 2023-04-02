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Пожар в Кореновском районе потушили спустя три часа

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pozhar-v-korenovskom-rajone-potushili-spustya-tri-chasa
Пожар в Кореновском районе потушили спустя три часа
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Пожар произошел 2 апреля в станице Платнировской на улице Красной. Сгорели три частных дома  три хозяйственные постройки.

К моменту прибытия пожарных в 11:32 горели два частных дома и две хозпостройки. Общая площадь возгорания составляла 200 кв. м. Из-за плотной застройки и погодных условий пламя распространилось на соседний дом и еще одну хозпостройку. Общая площадь пожара увеличилась до 400 кв. м. Открытое горение ликвидировали в 13:13. О полной ликвидации пожара объявили в 14:32.

Всего к ликвидации возгорания привлекалось 38 человек и 13 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по предварительным данным, при пожаре никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются.

 

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