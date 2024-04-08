Пожар в ангарах под Краснодаром потушили на площади 1800 кв. метров

Пожар произошел вечером 7 апреля в поселке Индустриальном. Открытое горение ликвидировали в тот же день в 22:58, но ликвидировать пожар продолжали и в течение дня 8 апреля.

На месте возгорания в Индустриальном работали 74 человека и 23 единицы техники.

В 15:44 стало известно, что пожар площадью 1,8 тыс. кв. метров в ангарах полностью потушили, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», крупный пожар в поселке Индустриальном произошел в ангарах с материалами для изготовления обуви.