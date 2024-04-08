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Два ангара на площади 1,8 тыс. кв. метров под Краснодаром тушат почти 12 часов

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-angara-na-ploshhadi-1-8-tys-kv-metrov-pod-krasnodarom-tushat-pochti-12-chasov
Два ангара на площади 1,8 тыс. кв. метров под Краснодаром тушат почти 12 часов
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Пожар произошел вечером 7 апреля в поселке Индустриальном.

Открытое горение ликвидировали в 22:58. По данным на 7:00, полностью пожар еще не потушили. На месте работают 74 человека и 23 единицы техники, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарском краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар произошел 7 апреля около 20:30 в поселке Индустриальном. Загорелись два ангара с материалами для изготовления обуви, огонь охватил 1 тыс. 700 кв. метров. К 21:40 площадь возгорания увеличилась до 1 тыс. 800 кв. метров.

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