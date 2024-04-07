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Два ангара на территории завода загорелись в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-angara-na-territorii-zavoda-zagorelis-v-krasnodare
Два ангара на территории завода загорелись в Краснодаре
Фото t.me/mchs_official

Крупный пожар произошел 7 апреля. Горят ангары с материалами для изготовления обуви.

Возгорание произошло около 20:30 в поселке Индустриальном. Загорелись два ангара, огонь охватил 1 тыс. 700 кв. метров.

К 21:40 площадь возгорания увеличилась до 1 тыс. 800 кв. метров.

На месте работают 67 специалистов и 20 единиц техники МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства.

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