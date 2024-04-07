Два ангара на территории завода загорелись в Краснодаре
Происшествия
07.04.2024 21:48
Крупный пожар произошел 7 апреля. Горят ангары с материалами для изготовления обуви.
Возгорание произошло около 20:30 в поселке Индустриальном. Загорелись два ангара, огонь охватил 1 тыс. 700 кв. метров.
К 21:40 площадь возгорания увеличилась до 1 тыс. 800 кв. метров.
На месте работают 67 специалистов и 20 единиц техники МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства.
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