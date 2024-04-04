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Мужчина погиб во время пожара в квартире в Новокубанске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-pogib-vo-vremya-pozhara-v-kvartire-v-novokubanske
Мужчина погиб во время пожара в квартире в Новокубанске
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Сообщение о пожаре в одной из квартир двухэтажного многоквартирного дома на улице Пионерской поступило в МЧС вечером 3 апреля.

Пожар заметили соседи и вызвали спасателей. По предварительным данным, после локализации возгорания в помещении нашли тело 63-летнего хозяина квартиры. Одной из возможных причин пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По факту произошедшего в СК начали проводить доследственную проверку. Следователь осмотрел место происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося и точная причина пожара, назначены экспертизы.

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