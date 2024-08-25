Пожар уничтожил жилой частный дом в станице под Новороссийском

Пожар произошел утром 25 августа в одном из частных домов в станице Раевской.

По словам мэра Новороссийска Андрея Кравченко, пожар начался с гаража, затем огонь быстро перекинулся на жилой дом, который в последствии полностью сгорел. Семья пенсионеров осталась без жилья. В ликвидации пожара участвовали четыре пожарных расчета из Раевской и Натухаевской. Также бороться с огнем помогали соседи.

«Пожарные до сих пор находятся на месте, продолжают работу. Главное, что все живы, пострадавших нет. Со своей стороны окажем необходимую помощь, поможем в разборке сгоревшего здания и вывозе мусора. Погорельцы на данный момент находятся в доме дочери, которая проживает в Новороссийске», — написал в своем Telegram-канале Андрей Кравченко.

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