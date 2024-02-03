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Пожар произошел на НПЗ в Волгоградской области из-за упавшего беспилотника

Происшествия
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Пожар произошел на НПЗ в Волгоградской области из-за упавшего беспилотника
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Ночью 3 февраля силы ПВО сбили над Волгоградской областью два беспилотника.

В результате падения сбитого беспилотника на Волгоградском НПЗ произошел пожар. Об этом сообщил глава области Андрей Бочаров.

«Пожарно-спасательные силы оперативно приступили к работе — пожар оперативно локализован, открытое горение ликвидировано. Жертв нет», — цитирует Андрея Бочарова Telegram-канал пресс-службы администрации Волгоградской области.

Кроме того, 4 БПЛА самолетного типа уничтожили над территорией Белгородской области, еще один — над Ростовской областью, сообщает Минобороны РФ.

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