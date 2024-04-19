Пожар произошел на мусорном полигоне в Адыгее

Возгорание произошло в ночь на 19 апреля на территории полигона твердых бытовых отходов на окраине хутора Красненского в Теучежском районе.

На данный момент открытое горение ликвидировали. Площадь пожара составила 250 кв. м. Угрозы населенному пункту и объектам жизнеобеспечения нет. Пострадавших нет.

На месте работают 10 человек и три единицы техники Теучежского пожарно-спасательного гарнизона, а также тяжелая техника, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Адыгея в Telegram.

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