Пожар площадью более 200 кв. метров произошел в частном доме в Сочи

Сообщение о возгорании на улице Нарзанной в поселке Чвижепсе поступило в МЧС 10 апреля в 2:37.

В 2:38 пожарные расчеты прибыли на место и установили, что горят жилой дом и сарай. В 3:20 пожар локализовали, в 3:58 — полностью потушили. Площадь возгорания составила 209 кв. м. Во время пожара никто не пострадал.

На месте работали 12 спасателей и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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