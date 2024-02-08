Пожар площадью 50 кв. метров произошел в гостинице Кропоткина

Сообщение о возгорании в номере одной из гостиниц города поступило в пожарную часть Кропоткина 8 февраля в 0:59.

Был объявлен пожар по первому рангу. На место прибыли пожарные расчеты и установили, что горит номер и крыша гостиницы. Сотрудники газодымозащитной службы обследовали гостиницу в поисках возможных пострадавших. На тушение огня подали два пожарных ствола.

В 1:05 пожар локализовали, в 1:53 — полностью потушили. Площадь пожара составила 50 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

На месте работали 16 спасателей и 4 единицы техники, сообщает Telegram-канал Пожарной охраны Кавказского района.

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