Перевозившая труп машина скорой помощи загорелась на трассе под Геленджиком
Пожар произошел 7 февраля около 15:00 на федеральной трассе Джубга — Сочи в районе села Пшада.
О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. На кадрах с места пожара видно, что машина скорой помощи полностью охвачена огнем.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили о том, что машина загорелась в движении. При пожаре никто не пострадал.
По словам вице-мэра Геленджика Янины Скориковой, автомобиль служил городской больнице с 2011 года.
«Автомобиль перевозил труп из Архипо-Осиповского филиала в морг городской больницы. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД и пожарный экипаж МЧС. В происшествии никто не пострадал», — написала замглавы города в своем Telegram-канале.
После того, как автомобиль потушили, его эвакуировали на стоянку больницы.
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