Перевозившая труп машина скорой помощи загорелась на трассе под Геленджиком

Пожар произошел 7 февраля около 15:00 на федеральной трассе Джубга — Сочи в районе села Пшада.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. На кадрах с места пожара видно, что машина скорой помощи полностью охвачена огнем.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили о том, что машина загорелась в движении. При пожаре никто не пострадал.

По словам вице-мэра Геленджика Янины Скориковой, автомобиль служил городской больнице с 2011 года.

«Автомобиль перевозил труп из Архипо-Осиповского филиала в морг городской больницы. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД и пожарный экипаж МЧС. В происшествии никто не пострадал», — написала замглавы города в своем Telegram-канале.

После того, как автомобиль потушили, его эвакуировали на стоянку больницы.

Читайте также: две машины сгорели около многоэтажки в Краснодаре.