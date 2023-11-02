Пожар площадью 2 га произошел в горах Апшеронского района

Возгорание в лесу около села Черниговское местные жители заметили еще 1 ноября.

Утром 2 ноября спасатели проверили информацию о задымлении в районе горы Черной и обнаружили, что там загорелась лесная подстилка. Площадь пожара составила 2 га.

С возгоранием в горах Апшеронского района борются 7 человек и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба «Краевого лесопожарного центра».

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