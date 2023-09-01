Пожар площадью 150 кв. метров произошел в частном доме в Сочи

Сообщение о пожаре в переулке Спутник в селе Социализм поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона 1 сентября в 1:53.

Пожарные прибыли на место и установили, что горит одноэтажный частный дом и пристройки. В 2:35 пожар локализовали на площади 150 кв. м. В 3:15 — возгорание ликвидировали.

При пожаре никто не пострадал. На месте работали 18 человек и 5 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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