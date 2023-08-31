На месте лесного пожара в Геленджике снова заметили задымление

Жители курорта вечером 31 августа заметили задымление на склоне Маркотхского хребта, где ранее был серьезный пожар площадью более 100 га.

«Задымление не осталось без внимания! На место для тушения направлены 34 человека и 7 единиц техники», — сообщает Муниципальный центр управления Геленджика.

В МЦУ курорта поблагодарили местных жителей за информацию о задымлении.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», лесной пожар в Геленджике полностью ликвидировали утром 31 августа. Его площадь составляла более 100 га. Возгорание на Маркотхском хребте тушили 499 человек и 85 единиц техники.