Пожар площадью 150 кв. м произошел на складе в Сочи

Сообщение о возгорании на улице Российской в поселке Дагомыс поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона 23 сентября в 16:45.

В 16:53 пожарные прибыли на место и установили, что горит складское помещение. В 17:07 пожар локализовали, в 17:17 — полностью ликвидировали. Площадь возгорания составила 150 кв. м.

В ликвидации пожара участвовали 9 человек и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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