Пожар площадью 100 кв. метров произошел в частной гостинице в Сочи
Происшествия
04.05.2023 13:01
Сообщение о возгорании частного дома на Сочинском шоссе поступила диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона 4 мая в 0:50.
Пожарные подразделения прибыли на место и установили, что горит мансардный этаж частного жилого дома.
В 1:30 огонь локализовали, 1:50 —потушили открытый огонь, в 2:10 пожар полностью ликвидировали. Площадь возгорания составила 100 кв. м. На месте работали 16 человек личного состава и 6 единиц техники.
По уточненным данным, загорелась двухэтажная гостиница. Во время пожара никто не пострадал — отдыхающих в гостинице еще не было, сообщает ЮРПСО МЧС России по Краснодарскому краю в Telegram-канале.
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