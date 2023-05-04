Пожар площадью 100 кв. метров произошел в частной гостинице в Сочи

Сообщение о возгорании частного дома на Сочинском шоссе поступила диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона 4 мая в 0:50.

Пожарные подразделения прибыли на место и установили, что горит мансардный этаж частного жилого дома.

В 1:30 огонь локализовали, 1:50 —потушили открытый огонь, в 2:10 пожар полностью ликвидировали. Площадь возгорания составила 100 кв. м. На месте работали 16 человек личного состава и 6 единиц техники.

По уточненным данным, загорелась двухэтажная гостиница. Во время пожара никто не пострадал — отдыхающих в гостинице еще не было, сообщает ЮРПСО МЧС России по Краснодарскому краю в Telegram-канале.

Читайте также: из-за пожара на нефтезаводе в Краснодарском крае временно остановили движение поездов.