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Пожар площадью 100 кв. метров произошел в частной гостинице в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pozhar-ploshhadyu-100-kv-metrov-proizoshel-v-chastnoj-gostinitse-v-sochi
Пожар площадью 100 кв. метров произошел в частной гостинице в Сочи
Фото t.me/urpso_mchs

Сообщение о возгорании частного дома на Сочинском шоссе поступила диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона 4 мая в 0:50.

Пожарные подразделения прибыли на место и установили, что горит мансардный этаж частного жилого дома.

В 1:30 огонь локализовали, 1:50 —потушили открытый огонь, в 2:10 пожар полностью ликвидировали. Площадь возгорания составила 100 кв. м. На месте работали 16 человек личного состава и 6 единиц техники.

По уточненным данным, загорелась двухэтажная гостиница. Во время пожара никто не пострадал — отдыхающих в гостинице еще не было, сообщает ЮРПСО МЧС России по Краснодарскому краю в Telegram-канале.

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