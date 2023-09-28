Пожар площадью 100 кв. метров произошел на складе в Краснодаре

Сообщение о пожаре на улице Ипподромной поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона 28 сентября в 16:08.

Пожарные подразделения в 16:18 прибыли на место и установили, что горит складское помещение. Площадь пожара составляет около 100 кв. м.

В 16:45 пожар локализовали, в 17:15 — ликвидировали открытое горение. В 17:30 огонь полностью потушили.

На месте работали 60 человек и 20 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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