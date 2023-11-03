Пожар площадью 10 га около горы Большой Тхач ликвидировали спустя трое суток

Задымление в районе горы Большой Тхач специалисты зафиксировали еще утром 31 октября.

Работы по мониторингу проводились в условиях тумана, при отсутствии подъездных путей для техники и сложного рельефа горной местности. Обнаружить пожар в горах удалось только спустя сутки.

Специалисты зафиксировали возгорание сухой травы на площади 5 га и начали тушить огонь. Вскоре огонь охватил 10 га территории. Лесной пожар локализовали 2 ноября в 11:30, а полностью потушили 3 ноября в 10:00.

В ликвидации возгорания в районе горы Большой Тхач приняли участие 61 человек и 17 единиц техники, сообщает пресс-служба «Краевого лесопожарного центра».

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