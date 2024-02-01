Пожар на Восточном рынке в Краснодаре потушили

Сообщение о возгорании на рынке на улице Стасова поступило в Краснодарский пожарно-спасательный гарнизон 31 января в 21:44.

В 21:45 на место пожара выехали пожарные расчеты. В 21:51 они прибыли на место и установили, что горят торговые павильоны на Восточном рынке. В 22:54 огонь локализовали, в 23:44 — ликвидировали открытый огонь. Площадь пожара составила 300 кв. м.

В 1:18 пожар полностью потушили. Погибших и пострадавших нет.

Пожар тушили 57 человек и 25 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», около 22:00 31 января стало известно о пожаре на Восточном рынке в районе улицы Стасова.