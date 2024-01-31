Восточный рынок загорелся в Краснодаре
Происшествия
31.01.2024 23:08
Около 22:00 31 января стало известно о пожаре на Восточном рынке в районе улицы Стасова.
Загорелся торговый павильон. Предварительно, огонь охватил 300 кв. метров.
На месте происшествия работают пожарные — 57 специалистов и 25 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В 23:10 сообщили о локализации пожара, около полуночи — ликвидировали открытое горение. По предварительной информации, погибших и пострадавших при возгорании нет.
Причины пожара предстоит выяснить профильным службам.
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