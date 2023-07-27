Пожар на свалке в Белореченском районе потушили спустя 5 часов

Возгорание произошло 27 июля около 12:00 на территории Родниковского сельского поселения. В результате происшествия пострадавших нет.

Пожарные прибыли на место в 12:26. Они установили, что на открытой территории горит мусор. Площадь возгорания составила 400 кв. м. В 14:29 пожар локализовали.

К тушению привлекли 18 человек и 7 единицы техники. Местные власти организовали для них беспрерывную подачу воды, а также доставили бульдозер и другую тяжелую технику к месту.

В 17:06 возгорание на свалке в Белореченском районе полностью ликвидировали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

«Полигон останется под контролем соответствующих служб для предотвращения повторного возгорания. Также ситуацию держу на личном контроле», — написал в Telegram глава Белореченского района Сергей Сидоренко.

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