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Пожар на склоне горы Собер-Баш под Краснодаром локализовали на площади 14,8 га

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pozhar-na-sklone-gory-sober-bash-pod-krasnodarom-lokalizovali-na-ploshhadi-14-8-ga
Видео t.me/opershtab23

Лесное возгорание в станице Убинской заметили рано утром 23 октября. Его начали тушить в 5:25.

Площадь пожара на склоне горы Собер-Баш стремительно увеличивалось. Тушение возгорания осложняется горным рельефом и сильным ветром с порывами до 10 м/с.

К 17:08 лесной пожар удалось локализовать на площади 14,8 га. С огнем в горах Северского района борются 162 человека и 38 единиц техники, сообщает пресс-служба министерства природы Краснодарского края.

В локализации пожара на склоне Собер-Баша приняли участие спасатели их Анапы, Горячего Ключа, Крымского и Туапсинского районов.

Читайте также: женщина погибла во время пожара в частном доме в Краснодарском крае. Трагедия произошла несколько дней назад в станице Новопокровской.

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