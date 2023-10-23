Пожар на склоне горы Собер-Баш под Краснодаром локализовали на площади 14,8 га

Лесное возгорание в станице Убинской заметили рано утром 23 октября. Его начали тушить в 5:25.

Площадь пожара на склоне горы Собер-Баш стремительно увеличивалось. Тушение возгорания осложняется горным рельефом и сильным ветром с порывами до 10 м/с.

К 17:08 лесной пожар удалось локализовать на площади 14,8 га. С огнем в горах Северского района борются 162 человека и 38 единиц техники, сообщает пресс-служба министерства природы Краснодарского края.

В локализации пожара на склоне Собер-Баша приняли участие спасатели их Анапы, Горячего Ключа, Крымского и Туапсинского районов.

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