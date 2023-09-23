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Пожар на складе в Динском районе потушили

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pozhar-na-sklade-v-dinskom-rajone-potushili
Пожар на складе в Динском районе потушили
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Складское помещение загорелось утром 23 сентября на улице Крайней в станице Новотитаровской.

Огонь охватил 400 кв. м. В МЧС сообщили о локализации огня на площади 1 тыс. кв. м. Позже в ведомстве уточнили, что площадь пожара достигла 1,5 тыс. кв. м.

В 10:30 полная ликвидация последствий пожара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о возгорании поступило диспетчеру Динского пожарно-спасательного гарнизона 23 сентября в 7:30. В 8:06 пожар локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м. В 9:19 ликвидировали открытое горение. При пожаре никто не пострадал.

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