Пожар на складе в Динском районе потушили

Складское помещение загорелось утром 23 сентября на улице Крайней в станице Новотитаровской.

Огонь охватил 400 кв. м. В МЧС сообщили о локализации огня на площади 1 тыс. кв. м. Позже в ведомстве уточнили, что площадь пожара достигла 1,5 тыс. кв. м.

В 10:30 полная ликвидация последствий пожара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о возгорании поступило диспетчеру Динского пожарно-спасательного гарнизона 23 сентября в 7:30. В 8:06 пожар локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м. В 9:19 ликвидировали открытое горение. При пожаре никто не пострадал.