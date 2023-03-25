Пожар на складе целлюлозы в Ростовской области потушили спустя почти 5 часов

Крупный пожар на складе целлюлозы в Аксае Ростовской области начался 25 марта около 10:00.

Площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. м. Причины пожара устанавливаются.

«В 14:43 — ликвидация открытого горения», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», загорелся склад на улице Новочеркасское шоссе. Огонь перекинулся на рядом стоящий ангар. Пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. Прокуратура Ростовской области организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности.