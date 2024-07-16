Пожар на мусорном полигоне в хуторе Копанском полностью потушили

Причиной возгорания послужила реконструкция объекта.

«Пожар на полигоне полностью потушен. На месте возгорания нет дыма и тления, не чувствуется даже запаха гари. Рабочие и пожарные отсыпали грунтом участок, на котором вспыхнул мусор, поэтому огонь дальше не распространился», ― сообщает корреспондент Майкл Шнырев.

Главный инженер мусороуборочной компании Денис Вершинин с первых минут принимал участие в тушении пожара. По его словам, возгорание произошло во время реконструкции полигона. Так, когда был снят пласт грунта, произошел выброс метана.

«Мы производим работы по реконструкции полигона, делаем выемку ТКО, ранее сюда завезенных. Отходы срезаются, перемещаются, уплотняются, поэтому этот процесс технологический производится ежедневно», ― говорит Денис Вершинин.

Из-за высокой температуры воздуха газ воспламенился. В тушении пожара принимали участие около 50 человек и 25 единиц тяжелой техники. Благодаря слаженной работе сотрудников полигона и местных бригад пожарных огонь удалось потушить всего за 11 часов. В том, что пламя не распространилось дальше, помог и сам полигон.

«Полигон представляет собой так называемый слоеный пирог, так как отходы чередуют с землей. Так, 2,5-метровый слой мусора покрывает 30-сантиметровый слой земли. Эта норма утверждена еще в 1998 году, с тех пор не корректировалась. Именно такая технология обеспечивает необходимую пожароустойчивость. Грунт препятствует распространению огня», ― рассказывает корреспондент.

Рядом с существующим полигоном строится новый. Его карта завершена уже на 95%. По новому образцу модернизируется и старый: прокладывают новые дороги для более быстрого доступа экстренных служб, а также создают трубопровод для фильтрационных вод. Из них после очистки получится техническая вода.

«На этом земельном участке по северной стороне полигона проектом заложена отсыпка грунтом откоса существующего тела полигона и асфальтобетонная дорога к подъезду новой карты нового полигона», ― отмечает Вершинин.

За ситуацией на полигоне установлен круглосуточный контроль рабочих. Приняты все меры, чтобы исключить повторное возгорание.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», горожане рассказали подробности пожара на мусорном полигоне в хуторе Копанском.