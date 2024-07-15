Горожане рассказали подробности пожара на мусорном полигоне в хуторе Копанском

Под Краснодаром загорелся мусорный полигон в хуторе Копанском. Огонь охватил почти 1 тыс. кв. м. Одной из причин ЧП мог стать выброс метана.

На борьбу с пожаром на полигоне в Копанском практически с первых минут привлекли тяжелую технику ― бульдозеры, самосвалы и автоцистерны ― всего около 30 единиц. Также в тушении участвовали порядка 50 человек. Эту работу курировал глава города Евгений Наумов. На полигоне он провел оперативное совещание.

«Причина возгорания ― выброс метана при проведении технологических работ. Ввиду того, что высокая температура на улице, ветер, огонь перекинулся очень быстро, буквально в течение часа ― 600-700 кв. м зона пожара была, к ночи ― до 1 тыс. кв. м с открытым горением. Ночью путем пересыпки грунтом и проливания пожар удалось локализовать», ― рассказывает замглавы Краснодара Максим Онищенко.

Многие жители хутора Копанского даже не заметили, что на полигоне пожар.

― Дым видел. Запаха не было, ветер в другую сторону дул.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в течение 2 дней собираются потушить пожар на мусорном полигоне под Краснодаром. Сейчас на мусорном полигоне завершают тушение возгорания. Участок полигона отсыпали грунтом и пролили водой. Локальные задымления остаются, но массовое горение остановлено.