Пожаловаться на проблемы в Армавире теперь можно через специальный Telegram-бот

Сотрудники Муниципального центра управления ежедневно мониторят жалобы горожан в соцсетях.

Чтобы быстрее решить проблемы, жители города могут написать свои жалобы напрямую в Telegram-бот обратной связи.

«В сообщении опишите детали проблемы, укажите адрес и по возможности прикрепите фото или видео. Мы передадим всю информацию специалистам и обязательно дадим вам ответ», — рассказали в МЦУ Армавира.

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