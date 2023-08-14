Пожаловаться на проблемы в Армавире теперь можно через специальный Telegram-бот
Общество
14.08.2023 14:57
Сотрудники Муниципального центра управления ежедневно мониторят жалобы горожан в соцсетях.
Чтобы быстрее решить проблемы, жители города могут написать свои жалобы напрямую в Telegram-бот обратной связи.
«В сообщении опишите детали проблемы, укажите адрес и по возможности прикрепите фото или видео. Мы передадим всю информацию специалистам и обязательно дадим вам ответ», — рассказали в МЦУ Армавира.
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