Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Пожаловаться на проблемы в Армавире теперь можно через специальный Telegram-бот

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pozhalovatsya-na-problemy-v-armavire-teper-mozhno-cherez-spetsialnyj-telegram-bot
Пожаловаться на проблемы в Армавире теперь можно через специальный Telegram-бот
Фото Press Love you с сайта Pixabay

Сотрудники Муниципального центра управления ежедневно мониторят жалобы горожан в соцсетях.

Чтобы быстрее решить проблемы, жители города могут написать свои жалобы напрямую в Telegram-бот обратной связи.

«В сообщении опишите детали проблемы, укажите адрес и по возможности прикрепите фото или видео. Мы передадим всю информацию специалистам и обязательно дадим вам ответ», — рассказали в МЦУ Армавира.

Читайте также: «Яндекс» запустил защищающий от мошенников определитель звонков в WhatsApp и Viber.

 

Статьи
Стоит ли есть конину: польза и вред
Стоит ли есть конину: польза и вред
7 инфекций, передающихся половым путем, о которых обязательно знать
7 инфекций, передающихся половым путем, о которых обязательно знать
5 причин, почему женатые мужчины живут дольше
5 причин, почему женатые мужчины живут дольше
Топ-5 гаджетов для пенсионеров
Топ-5 гаджетов для пенсионеров
Пять непреложных правил, когда нельзя бить татуировки
Пять непреложных правил, когда нельзя бить татуировки
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях