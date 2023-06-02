Пожаловаться на качество сервиса на пляжах Сочи можно будет через горячую линию

Всего к началу сезона на курорте подготовили 170 пляжей, во всех зонах купания взяли около 1 тыс. проб воды, чтобы все соответствовало нормам.

«В этом году мы серьезно подошли к вопросам благоустройства пляжей. Применяем самые современные технологии, используем экологичные материалы. Обустраиваем на наших пляжах многофункциональные спортивные зоны с элементами воркаута и детские площадки. Такой же подход будем применять в развитии благоустройства береговой полосы в дальнейшем», — подчеркнул глава Сочи Алексей Копайгородский.

Федеральную классификацию на соответствие национальным стандартам качества прошли 44 пляжа, 35 из них присвоены «Синие флаги». На большинстве пляжей летом организуют новые активности, например занятия йогой, танцами или спортом.

Кроме того, большая часть пляжей оснащена терминалами для бесконтактной оплаты пляжных услуг.

Для жителей и гостей курорта запустили горячую линию по вопросам качественного сервиса на пляжах: +7-928-458-14-61, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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