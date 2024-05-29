Поздняков: власти прорабатывают перенос администрации края в «новый Краснодар»

К реализации концепции комплексного развития северо-восточной части и строительству «нового Краснодара» планируют приступить в 2024 году.

Об этом 29 мая сообщил глава краевого департамента архитектуры и градостроительной политики Илья Поздняков. Он рассказал, что концепцию комплексного развития северо-восточной части специалисты департамента прорабатывали совместно со специалистами в области градостроительства Краснодарского края, Санкт-Петербурга и института развития градостроительства и городской среды. Также концепция обсуждалась с представителями бизнеса. К реализации концепции планируют приступить в этом году.

Уточняется, что новый район расположится на площади 1,5 тыс. га. Там построят 5,5 млн кв. м жилья и 800 тыс. кв. м коммерческих площадей. Также планируется строительство 36 детсадов, 22 школ, восьми поликлиник, трех театров, музея и конгресс-холла. Помимо этого планируется строительство промпарка.

Кроме того, предусмотрено трамвайное кольцо и прорабатывались возможности реализации подземного трамвая, соединяющего новый район с ж/д вокзалом.

«Если говорить по маршруту движения, то это от железнодорожного вокзала по улице Красной, далее на восток на улицу 40 Лет Победы. Направление зацепит Восточно-Кругликовскую, ряд существующих густонаселенных районов Краснодара и свяжет их с историческим центром», — объяснил Поздняков.

Также, по его словам, рассматривается идея переноса краевой администрации в новый район. По мнению Позднякова, это позволит снизить трафик на улицах города. Он отметил, что в настоящее время в центр из разных частей города на работу ежедневно едут порядка 7 тыс. сотрудников.

«Только наш аппарат генерирует ежедневный трафик, который, объективно, центру не очень-то и нужен. К нам едут со всего края, а не жители Краснодара. Было бы логичным переместить нас поближе к транспортным развязкам», — цитирует Позднякова РБК.

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