Появившийся в Черном море пингвин мог сбежать из частного зоопарка в Сочи

В соцсетях 30 июля появилась видеозапись с плавающим в Черном море пингвином.

По словам доктора биологических наук, главного научного сотрудника Кавказского заповедника Анатолия Кудахтина, появившийся в Черном море пингвин сбежал из сочинского частного зоопарка.

Ученый также отметил, что пингвины приспосабливаются к любой жизненной ситуации. Они вполне могут жить в Черном море, так как в нем много рыбы, которой питается эта водоплавающая птица.

«В море пингвину не жарко. В ЮАР я видел, как пингвины гуляют по городу. Они могут кочевать по морю и жить там долго, иногда выходить на берег», — цитирует Кудахтина «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», туристы сняли на видео купающегося в Черном море пингвина. Случаи побега пингвинов из зоопарков не единичны. В Дании стая увидела открытую дверь вольера и организованной группой поспешила на выход. Орнитологи отмечают, что эти птицы особенно склонны к побегу.