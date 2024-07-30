Туристы сняли на видео купающегося в Черном море пингвина

Очевидцы предположили, что пингвин сбежал из зоопарка. Пользователи соцсетей обеспокоены, что теплый климат может не подойти экзотической птице.

На эти комментарии специалисты ответили, что многое зависит от вида пингвина.

«Есть достаточно приспособленные к арктическим условиям, им Черное море вряд ли понравится. Потому что они привыкли к более низким температурам. И есть более приближенные к экватору. Это, например, галапагосские пингвины. Для них климат Черноморского побережья может быть подходящим», — рассказала сотрудник координационного центра Союза охраны птиц России Елена Чернова.

Случаи, когда пингвины сбегали из зоопарков, не единичны. Например, в Дании стая увидела открытую дверь вольера и организованной группой поспешила на выход. Орнитологи отмечают, что эти птицы особенно склонны к побегу.

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