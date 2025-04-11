Появилось видео столкновения трамвая с иномаркой в Краснодаре

Авария произошла вечером 10 апреля около 17:20 на пересечении улиц Калинина и Котовского в краевом центре.

В соцсетях появилась видеозапись с моментом столкновения кроссовера Nissan и трамвая. На кадрах запечатлено, как водитель иномарки поворачивает налево, не заметив движущийся слева трамвай и не уступив ему дорогу.

Удар при столкновении был достаточно сильный, в результате которого машину развернуло на трамвайные пути. Автомобиль и трамвай получили значительные механические повреждения.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после столкновения с кроссовером трамвай сошел с путей. Из -за этого на перекрестке образовалась пробка. К 21:45 работы по восстановлению движения трамваев в районе пересечения улиц Калинина и Котовского все еще продолжались.

Машину эвакуировали. Чтобы поставить вагон на рельсы потребовалось больше времени. В результате ДТП никто не пострадал. В полиции по факту ДТП начали проводить проверку.

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